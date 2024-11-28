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Украина хотела купить вооружение у Южной Кореи, но Сеул отказал, - SBS News

Четверг 28 ноября 2024 16:50
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Украина хотела купить вооружение у Южной Кореи, но Сеул отказал, - SBS News Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина хотела закупить у Южной Кореи вооружение, которое помогло бы в противостоянии российской армии. Однако Сеул отказал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SBS News.

Как пишет издание, украинская делегация просила разрешения на закупку, а не бесплатную передачу, корейского оружия. В частности, ракет средней дальности класса "земля – воздух" Cheongung.

По словам источника, Украина просила о вооружении нелетального действия. Кроме ракет-перехватчиков Cheongung, украинцев интересовали радары – для противовоздушной обороны и противоартиллерийский. Украинцы также запросили заряды до 155-мм артиллерийских снарядов, которые "заставляют снаряды летать".

Вероятно, корейские оборонные компании, такие как LIG Nex1, Hanwha и Hyundai Rotem получили предложения от Украины по сотрудничеству по закупке оружия. Но минобороны Южной Кореи порекомендовали предпринимателям воздержаться от подписания контрактов.

Причиной отказа якобы является "высокий риск нарушения законов о внешней торговле, ограничивающих экспорт в зоны боевых действий".

Что этому предшествовало

Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины. СМИ сообщают, что Москва в обмен на военную помощь передала Пхеньяну миллион баррелей нефти и часть вооружения.

Украинская сторона добавляет, что КНДР также стремится получить от России технологии, в частности, в военной сфере. На фоне этого Южная Корея заявила, что может рассмотреть возможность передачи оружия Украине, хотя официальное решение пока не принято.

На днях Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с топ-чиновниками Южной Кореи во время своего визита в Сеул. Одной из тем обсуждений стало усиление безопасности.

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