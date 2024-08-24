Зеленський: Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично, але готова зробити це силою

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити допомогу Україні.

За його словами, є пакети військової допомоги, які були оголошені партнерами, але ще не поставлені в Україну. А для ЗСУ вчасне постачання зброї та техніки наразі є ключовим у боротьбі з російською агресією.

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