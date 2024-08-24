UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично, але готова зробити це силою

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну дипломатично. Але якщо цього зробити не вийде, ЗСУ будуть готові справедливо витиснути ворога з території нашої країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що закінченням війни може бути лише відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторної агресії Росії.

"Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", - зазначив президент.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити допомогу Україні.

За його словами, є пакети військової допомоги, які були оголошені партнерами, але ще не поставлені в Україну. А для ЗСУ вчасне постачання зброї та техніки наразі є ключовим у боротьбі з російською агресією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні