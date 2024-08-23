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Зеленський попросив партнерів прискорити допомогу: фронт воює снарядами, а не словами "скоро"

П'ятниця 23 серпня 2024 20:37
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Зеленський попросив партнерів прискорити допомогу: фронт воює снарядами, а не словами "скоро" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Є пакети військової допомоги, які були оголошені партнерами, але ще не поставлені в Україну. А для ЗСУ вчасне постачання зброї та техніки наразі є ключовим у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Вчасне постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна наразі робить все необхідне, щоб прискорити постачання військової допомоги на фронт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що зволікання партнерів щодо дозволів Україні використовувати далекобійну зброю є опорою російського наступального потенціалу.

Окрім того, як повідомляв Інститут вивчення війни (ISW), допомога західних партнерів може допомогти Збройним силам України перевершити перевагу в артилерії над РФ, захопити ініціативу на полі бою та змінити траєкторію війни.

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