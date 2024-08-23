Зеленський попросив партнерів прискорити допомогу: фронт воює снарядами, а не словами "скоро"

Є пакети військової допомоги, які були оголошені партнерами, але ще не поставлені в Україну. А для ЗСУ вчасне постачання зброї та техніки наразі є ключовим у боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Вчасне постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна наразі робить все необхідне, щоб прискорити постачання військової допомоги на фронт.