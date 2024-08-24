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Зеленский: Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатически, но готова сделать это силой

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Виталий Носач

Украина хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну дипломатически. Но если этого сделать не получится, ВСУ будут готовы справедливо вытеснить врага с территории нашей страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторной агрессии России.

"Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыпятся" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", - отметил президент.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить помощь Украине.

По его словам, есть пакеты военной помощи, которые были объявлены партнерами, но еще не поставлены в Украину. А для ВСУ своевременные поставки оружия и техники сейчас является ключевым в борьбе с российской агрессией.

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