Зеленский: Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатически, но готова сделать это силой

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить помощь Украине.

По его словам, есть пакеты военной помощи, которые были объявлены партнерами, но еще не поставлены в Украину. А для ВСУ своевременные поставки оружия и техники сейчас является ключевым в борьбе с российской агрессией.

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