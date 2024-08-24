ua en ru
Сб, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично, але готова зробити це силою

Субота 24 серпня 2024 15:33
UA EN RU
Зеленський: Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично, але готова зробити це силою Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну дипломатично. Але якщо цього зробити не вийде, ЗСУ будуть готові справедливо витиснути ворога з території нашої країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Зеленський наголосив, що закінченням війни може бути лише відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторної агресії Росії.

"Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", - зазначив президент.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити допомогу Україні.

За його словами, є пакети військової допомоги, які були оголошені партнерами, але ще не поставлені в Україну. А для ЗСУ вчасне постачання зброї та техніки наразі є ключовим у боротьбі з російською агресією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Зеленський присвоїв Сирському нове звання
Зеленський присвоїв Сирському нове звання
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна