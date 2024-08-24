Зеленський: Україна хоче змусити Путіна припинити війну дипломатично, але готова зробити це силою

Україна хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну дипломатично. Але якщо цього зробити не вийде, ЗСУ будуть готові справедливо витиснути ворога з території нашої країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Києві, повідомляє РБК-Україна .

"Ми будемо робити все, щоб змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб було менше втрат, людей передусім, і часу. Але, якщо у нас це не вийде, якщо партнери "посиплються" і не будуть стояти міцно проти агресії Путіна, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої країни", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що закінченням війни може бути лише відновлення територіальної цілісності України та запобігання повторної агресії Росії.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський закликав партнерів прискорити допомогу Україні.

За його словами, є пакети військової допомоги, які були оголошені партнерами, але ще не поставлені в Україну. А для ЗСУ вчасне постачання зброї та техніки наразі є ключовим у боротьбі з російською агресією.

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