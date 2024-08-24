ua en ru
Сб, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский: Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатически, но готова сделать это силой

Суббота 24 августа 2024 15:33
UA EN RU
Зеленский: Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатически, но готова сделать это силой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Виталий Носач

Украина хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну дипломатически. Но если этого сделать не получится, ВСУ будут готовы справедливо вытеснить врага с территории нашей страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторной агрессии России.

"Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыпятся" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", - отметил президент.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить помощь Украине.

По его словам, есть пакеты военной помощи, которые были объявлены партнерами, но еще не поставлены в Украину. А для ВСУ своевременные поставки оружия и техники сейчас является ключевым в борьбе с российской агрессией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Зеленский присвоил Сырскому новое звание
Зеленский присвоил Сырскому новое звание
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине