Зеленский: Украина хочет заставить Путина прекратить войну дипломатически, но готова сделать это силой
Украина хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну дипломатически. Но если этого сделать не получится, ВСУ будут готовы справедливо вытеснить врага с территории нашей страны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.
Зеленский подчеркнул, что окончанием войны может быть только восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение повторной агрессии России.
"Мы будем делать все, чтобы заставить Путина закончить эту войну дипломатично, чтобы было меньше потерь, людей прежде всего и времени. Но, если у нас это не получится, если партнеры "посыпятся" и не будут стоять крепко против агрессии Путина, то мы сделаем все, чтобы наша армия была готова справедливо вытеснить Путина с территории нашей страны", - отметил президент.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить помощь Украине.
По его словам, есть пакеты военной помощи, которые были объявлены партнерами, но еще не поставлены в Украину. А для ВСУ своевременные поставки оружия и техники сейчас является ключевым в борьбе с российской агрессией.
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