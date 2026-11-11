Україна хоче зберігати 800-тисячну армію щонайменше 10 років після завершення війни, - AFP

Україна прагне отримувати фінансування для утримання 800-тисячної армії щонайменше протягом 10 років після завершення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Російський диктатор Володимир Путін неодноразово відхиляв пропозиції щодо розширення перемир’я та запевняв, що його війська продовжуватимуть наступ в Україні.

Як зазначає AFP, ознакою того, що Росія серйозно налаштована відродити свою вимогу щодо перегляду існуючої вже протягом кількох десятиліть європейської безпеки, є те, що до складу російської делегації увійшов дипломат Сергій Рябков. Він ще до вторгнення висунув вимогу Москви про вихід військ НАТО зі Східної Європи.

Джерело в російській делегації зазначило, що врегулювання війни є лише одним із пунктів порядку денного", а головна мета Москви - перегляд системи безпеки "для всього континенту".

Своєю чергою після зустрічі перед тристоронніми переговорами в Абу-Дабі європейські країни, Україна, Сполучені Штати та НАТО ще раз підтвердили свою "спільну прихильність до післявоєнної архітектури європейської безпеки".

Глава Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров зазначив, що пріоритетами Києва залишаються забезпечення перемир’я та гарантії безпеки.

"Наш народ чекає на закінчення цієї війни", - сказав він.

Крім того, Україна наполягає на підтримці своєї армії у післявоєнний період.

Високопоставлене українське джерело повідомило AFP, що Україні потрібно щонайменше 10 років фінансової підтримки для підтримки 800-тисячної армії, здатної захиститися від будь-якої майбутньої атаки Росії.