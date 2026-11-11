Украина стремится получать финансирование для содержания 800-тысячной армии не менее 10 лет после завершения войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно отвергал предложения по расширению перемирия и уверял, что его войска будут продолжать наступление в Украине.

Как отмечает AFP, признаком того, что Россия серьезно настроена возродить свое требование пересмотра существующей уже в течение нескольких десятилетий европейской безопасности, является то, что в состав российской делегации вошел дипломат Сергей Рябков. Он еще до вторжения выдвинул требование Москвы о выходе войск НАТО из Восточной Европы.

Источник в российской делегации отметил, что урегулирование войны является лишь одним из пунктов повестки дня, а главная цель Москвы - пересмотр системы безопасности "для всего континента".

В свою очередь, после встречи перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби европейские страны, Украина, Соединенные Штаты и НАТО еще раз подтвердили свою "общую приверженность послевоенной архитектуре европейской безопасности".

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров отметил, что приоритетами Киева остаются обеспечение перемирия и гарантии безопасности.

"Наш народ ждет окончания этой войны", - сказал он.

Кроме того, Украина настаивает на поддержке своей армии в послевоенный период.

Высокопоставленный украинский источник сообщил AFP, что Украине необходимо не менее 10 лет финансовой поддержки для поддержки 800-тысячной армии, способной защититься от любой предстоящей атаки России.