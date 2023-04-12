Україна хоче закупити зброю у Бразилії. Влада відмовляється на користь переговорів, - NYT

Україна хоче закупити у Бразилії зброю, щоб дати відсіч Росії в її військовому вторгненні. Однак влада латиноамериканської країни відмовляється і наполягає на мирних переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Видання зазначає, що минулого року німецькі чиновники звернулися до уряду Бразилії з проханням передати невикористані боєприпаси, які раніше Німеччина давала Бразилії. Однак відповідь керівництва латиноамериканської країни була однозначною: ні, якщо вона збирається в Україну.
Бразилія, яка залежить від Росії в постачанні добрив і палива, також ясно дала зрозуміти, що не буде відправляти зброю, призначену для лінії фронту, і замість цього наполягає на посередництві в мирних переговорах.
"Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну", - заявив цього року президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.
Документи Пентагону, які нещодавно просочилися, показали, що Україна дедалі більше відчайдушно потребує зброї, щоб стримати російські війська, особливо в засобах протиповітряної оборони, які може поставити Бразилія.
Україна зробила щонайменше два запити до Бразилії на придбання довгого списку озброєнь, що включає бронетехніку, літаки, системи ППО, міномети, снайперські гвинтівки, автоматичну зброю і боєприпаси, згідно з листуванням, отриманим The New York Times через бразильські закони про публічні документи. Бразилія здебільшого ігнорує ці прохання.
Бразилія є великим виробником військових літаків, багато з яких виробляються бразильською авіабудівною компанією Embraer. Літаки - це те, чого Україна потребує найбільше, кажуть експерти з озброєнь. Країни, що розвиваються, такі як Бразилія, також мають системи озброєнь, які дешевші в експлуатації та обслуговуванні.
Однак Бразилія стверджує, що її керівним принципом зовнішньої політики вже давно є прагнення залишатися другом для всіх. Тим не менш, країна довела, що готова продавати товари іншим воюючим державам. Від початку війни в Ємені 2014 року Бразилія поставила Саудівській Аравії та ОАЕ понад 21 тисячу тонн зброї та боєприпасів на суму 680 мільйонів доларів, включно із засудженими міжнародним співтовариством касетними боєприпасами, згідно з торговими даними.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Бразилії запропонував створити "мирний клуб" по Україні під час свого візиту до Китаю.
Крім того, президент Бразилії запропонував Україні "відмовитися від Криму" для того, щоб нібито завершити війну.
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