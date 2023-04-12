Украина хочет закупить оружие у Бразилии. Власти отказываются в пользу переговоров, - NYT

Издание отмечает, что в прошлом году немецкие чиновники обратились к правительству Бразилии с просьбой передать неиспользованные боеприпасы, которые ранее Германия давала Бразилии. Однако ответ руководства латиноамериканской страны был однозначным: нет, если она собирается в Украину.

Бразилия, которая зависит от России в поставках удобрений и топлива, также ясно дала понять, что не будет отправлять оружие, предназначенное для линии фронта, и вместо этого настаивает на посредничестве в мирных переговорах.

"Я не хочу вступать в войну. Я хочу закончить войну", - заявил в этом году президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Недавно просочившиеся документы Пентагона показали, что Украина все больше отчаянно нуждается в оружии, чтобы сдержать российские войска, особенно в средствах противовоздушной обороны, которые может поставить Бразилия.

Украина сделала по меньшей мере два запроса в Бразилию на приобретение длинного списка вооружений, включающего бронетехнику, самолеты, системы ПВО, минометы, снайперские винтовки, автоматическое оружие и боеприпасы, согласно переписке, полученной The New York Times через бразильские законы о публичных документах. Бразилия в основном игнорирует эти просьбы.

Бразилия является крупным производителем военных самолетов, многие из которых производятся бразильской авиастроительной компанией Embraer. Самолеты - это то, в чем Украина нуждается больше всего, говорят эксперты по вооружениям. Развивающиеся страны, такие как Бразилия, также имеют системы вооружений, которые дешевле в эксплуатации и обслуживании.

Однако Бразилия утверждает, что ее руководящим принципом внешней политики уже давно является стремление оставаться другом для всех. Тем не менее, страна доказала, что готова продавать товары другим воюющим государствам. С начала войны в Йемене в 2014 году Бразилия поставила Саудовской Аравии и ОАЭ более 21 тысяч тонн оружия и боеприпасов на сумму 680 миллионов долларов, включая осужденные международным сообществом кассетные боеприпасы, согласно торговым данным.