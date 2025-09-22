UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна хоче відкрити нові посольства у країнах Латинської Америки: список

Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна прагне розширювати дипломатичні відносини з країнами Латинської Амерки. Зокрема - відкривати нові посольства.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сьогодні Сибіга взяв участь у Діалозі високого рівня між Радою Міністрів Асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку.

На заході також були присутні представники низки держав Латинської Америки та Карибського басейну, зокрема:

  • Колумбії,
  • Гватемали,
  • Гондурасу,
  • Гаїті,
  • Панами,
  • Домініканської Республіки,
  • Суринаму,
  • Сент Кіттс і Невісу,
  • Куби,
  • Чилі,
  • Бразилії,
  • Іспанії,
  • Туреччини,
  • ОАЕ.

"Україна не є перешкодою для миру. Ця війна триває лише тому, що Росія відмовляється її припиняти. І тут нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити мирні зусилля. Ваш голос має значення. Ми потребуємо вашої солідарності. Це про принципи", - заявив Сибіга.

Він також розповів про прагнення України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. Зокрема відкрити нові посольства в Домініканській Республіці, Панамі, Уругваю, Еквадорі.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Київ помітно активізувався на дипломатичному фронті, щоб заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн та донести світу, що насправді відбувається в Україні.

Ще у 2023 році президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.

