Україна хоче відкрити нові посольства у країнах Латинської Америки: список

Україна прагне розширювати дипломатичні відносини з країнами Латинської Амерки. Зокрема - відкривати нові посольства.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Сьогодні Сибіга взяв участь у Діалозі високого рівня між Радою Міністрів Асоціації Карибських держав та державами-спостерігачами АКД у Нью-Йорку.
На заході також були присутні представники низки держав Латинської Америки та Карибського басейну, зокрема:
"Україна не є перешкодою для миру. Ця війна триває лише тому, що Росія відмовляється її припиняти. І тут нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити мирні зусилля. Ваш голос має значення. Ми потребуємо вашої солідарності. Це про принципи", - заявив Сибіга.
Він також розповів про прагнення України розширювати співпрацю в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну. Зокрема відкрити нові посольства в Домініканській Республіці, Панамі, Уругваю, Еквадорі.
Після початку повномасштабного російського вторгнення Київ помітно активізувався на дипломатичному фронті, щоб заручитися підтримкою якомога більшої кількості країн та донести світу, що насправді відбувається в Україні.
Ще у 2023 році президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.