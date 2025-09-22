RU

Украина хочет открыть новые посольства в странах Латинской Америки: список

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина стремится расширять дипломатические отношения со странами Латинской Америки. В частности - открывать новые посольства.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сегодня Сибига принял участие в Диалоге высокого уровня между Советом Министров Ассоциации Карибских государств и государствами-наблюдателями АКД в Нью-Йорке.

На мероприятии также присутствовали представители ряда государств Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности:

  • Колумбии,
  • Гватемалы,
  • Гондураса,
  • Гаити,
  • Панамы,
  • Доминиканской Республики,
  • Суринам,
  • Сент-Китс и Невис,
  • Кубы,
  • Чили,
  • Бразилии,
  • Испании,
  • Турции,
  • ОАЭ.

"Украина не является препятствием для мира. Эта война продолжается только потому, что Россия отказывается ее прекращать. И здесь нам нужна ваша поддержка, чтобы ускорить мирные усилия. Ваш голос имеет значение. Мы нуждаемся в вашей солидарности. Это о принципах", - заявил Сибига.

Он также рассказал о стремлении Украины расширять сотрудничество в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В частности открыть новые посольства в Доминиканской Республике, Панаме, Уругвае, Эквадоре.

 

После начала полномасштабного российского вторжения Киев заметно активизировался на дипломатическом фронте, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран и донести миру, что на самом деле происходит в Украине.

Еще в 2023 году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке.

