Украина хочет открыть новые посольства в странах Латинской Америки: список

Украина стремится расширять дипломатические отношения со странами Латинской Америки. В частности - открывать новые посольства.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Сегодня Сибига принял участие в Диалоге высокого уровня между Советом Министров Ассоциации Карибских государств и государствами-наблюдателями АКД в Нью-Йорке.
На мероприятии также присутствовали представители ряда государств Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности:
"Украина не является препятствием для мира. Эта война продолжается только потому, что Россия отказывается ее прекращать. И здесь нам нужна ваша поддержка, чтобы ускорить мирные усилия. Ваш голос имеет значение. Мы нуждаемся в вашей солидарности. Это о принципах", - заявил Сибига.
Он также рассказал о стремлении Украины расширять сотрудничество в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. В частности открыть новые посольства в Доминиканской Республике, Панаме, Уругвае, Эквадоре.
После начала полномасштабного российского вторжения Киев заметно активизировался на дипломатическом фронте, чтобы заручиться поддержкой как можно большего количества стран и донести миру, что на самом деле происходит в Украине.
Еще в 2023 году президент Владимир Зеленский поставил украинской дипломатической службе задачу открыть новые посольства в Африке.