Україна хоче відкрити на кордоні з Польщею чотири нові пункти пропуску: де вони будуть

За його словами йдеться про відкриття прикордонного пункту "Адамчуки-Збереже" на Волині, "Млинище - Сліпче", "Варяж-Усьмеж" та "Белз-Будинін".

Також очікується відкриття прикордонного пункту "Нижанковичі-Мальховіце" (Польща), який наразі працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажних транспортних засобів.

"Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому прикордонному пункті планувалося з другого кварталу", - розповів Деркач.

Окрім того, Україна обговорює з Румунією дозвіл на проїзд вантажного транспорту через "Красноїльськ - Вікову де Сус", де зараз можуть проїжджати лише порожні вантажні автомобілі.

Пункти пропуску на кордоні з Польщею

Нагадаємо, у серпні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Польща розпочали реалізацію ініціативи, згідно з якою на кордоні між країнами запустять єдині пункти пропуску.

"Тобто буде один пункт пропуску, де працюватимуть представники обох держав. Цим досягаємо більшої інтеграції до європейського простору, прискорюємо логістику, мінімізуємо корупцію. Пілотний проект реалізуємо на польсько-українському кордоні", - розповів прем'єр.

Він уточнив, що Україна хоче реалізувати таку ініціативу на кордоні з Румунією. Відповідну пропозицію вже надіслали румунській стороні.