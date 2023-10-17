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Украина хочет открыть на границе с Польшей четыре новых пункта пропуска: где они будут

Фото: Украина хочет открыть на границе с Польшей четыре новых пункта пропуска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина ведет переговоры об открытии четырех новых пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, речь идет об открытии пограничного пункта "Адамчуки-Сохране" на Волыни, "Млинище - Слипче", "Варяж-Усьмеж" и "Белз-Будинин".

Также ожидается открытие пограничного пункта "Нижанковичи-Мальховице" (Польша), который работает на временной инфраструктуре исключительно для пустых грузовых транспортных средств.

"Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работы до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом пограничном пункте планировалось со второго квартала", - рассказал Деркач.

Кроме того, Украина обсуждает с Румынией разрешение на проезд грузового транспорта через "Красноильск - Викову де Сус", где сейчас могут проезжать только пустые грузовые автомобили.

Пункты пропуска на границе с Польшей

Напомним, в августе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Польша приступили к реализации инициативы, согласно которой на границе между странами запустят единые пункты пропуска.

"То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", - рассказал премьер.

Он уточнил, что Украина хочет реализовать подобную инициативу на границе с Румынией. Соответствующее предложение уже отправили румынской стороне.

 

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ПольшаГраница с Украиной