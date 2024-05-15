Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен

Сполучені Штати приділяють пильну увагу системам Patriot та іншим засобам ППО. Вашингтон хоче переконатися, що знайде їх і зможе доставити в Україну.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Що стосується батарей Patriot, то ми приділяємо пильну увагу Patriot та іншим засобам ППО і переконуємося, що зможемо знайти їх і доставити в Україну", - заявив він.
Блінкен зазначив, що Харків є одним із невідкладних пріоритетів.
"Є й інші. Усе, що я можу вам сказати, - це те, що ми детально обговорювали і над чим ми активно і терміново працюємо", - додав він.
Системи Patriot - це зенітні ракетні комплекси, які відіграють життєво важливу роль у протиповітряній обороні. Вони здатні збивати балістичні ракети, що робить їх вкрай необхідними для України, яка зазнає ракетних атак з боку Росії.
Таких систем ППО у володінні не так багато країн світу. Польща, наприклад, тільки зараз отримує перші комплекси Patriot, замовлені сім років тому. Тому Варшава не може передати їх Україні.
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