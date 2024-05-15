Україна хоче від США два Patriot: що про це говорить Блінкен

"Що стосується батарей Patriot, то ми приділяємо пильну увагу Patriot та іншим засобам ППО і переконуємося, що зможемо знайти їх і доставити в Україну", - заявив він.

Блінкен зазначив, що Харків є одним із невідкладних пріоритетів.

"Є й інші. Усе, що я можу вам сказати, - це те, що ми детально обговорювали і над чим ми активно і терміново працюємо", - додав він.