Украина хочет от США два Patriot: что об этом говорит Блинкен

"Что касается батарей Patriot, то мы уделяем пристальное внимание Patriot и другим средствам ПВО и убеждаемся, что сможем найти их и доставить в Украину", - заявил он.

Блинкен отметил, что Харьков является одним из неотложных приоритетов.

"Есть и другие. Все, что я могу вам сказать, - это то, что мы подробно обсуждали и над чем мы активно и срочно работаем", - добавил он.