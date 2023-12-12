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Україна хоче стати спостерігачем при Співдружності португаломовних країн

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна подала заявку на набуття статусу спостерігача при Співдружності португаломовних країн. До організації входять дев'ять країн.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram.

"Україна подала заявку на набуття статусу асоційованого спостерігача при Співдружності португоловномовних країн", - розповів міністр.

За його словами, спільні цінності, що ґрунтуються на повазі до Статуту ООН, дають інструменти для розвитку співпраці України з країнами, що входять до об'єднання.

У МЗС уточнюють, що Союз португаломовних країн - це міжнародна організація, до складу якої входять країни, де португальська - офіційна державна мова: Ангола, Бразилія, Кабо-Верде, Гвінея-Бісау, Екваторіальна Гвінея, Мозамбік, Португалія, Сан-Томе і Прінсіпі, Східний Тимор.

Україна за допомогою статусу спостерігача хоче налагодити співпрацю з вищезгаданими країнами в економічній, соціальній та культурній сферах.

Варто зауважити, що зараз статус спостерігача при Співдружності португаломовних країн мають 29 держав.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський відвідав Аргентину. Вона стала першою країною Латинської Америки, до якої він приїхав після початку повномасштабної війни з Росією.

 

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