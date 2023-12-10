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Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини (відео)

Неділя 10 грудня 2023 23:38
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Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини (відео) Фото: Володимир Зеленський зустрівся з Хав'єром Мілеєм (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

"Сьогодні на площах та вулицях Буенос-Айреса дуже часто звучало слово "свобода" – "libertad". І це об'єднує нас – Україну та Аргентину. Ми дійсно цінуємо свободу, ми дійсно її захищаємо, і ми готові зміцнювати свободу разом", - наголосив президент України.

Зеленський також наголосив, що почув сигнали нового президента Аргентини щодо майбутньої підтримки України, яка бореться проти російської агресії.

"Ми це відчули. У мене було відчуття, що ви саме така людина, яка відповідає словам, які каже. І я подумав, що ми маємо підтримати нового президента Аргентини, сказати, що ми впевнені, що у нас може бути сильне спільне майбутнє" , – додав глава держави.

Візит Зеленського до Аргентини

Зеленський перебуває з робочим візитом у Аргентині. Він поїхав до Буенос-Айреса на інавгурацію президента Аргентини, яка відбулася 10 грудня. Зокрема, у рамках заходу глава держави провів коротку бесіду із прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Під час візиту також стало відомо, що президент України у понеділок, 11 грудня, поїде до Сполучених Штатів . Там він зустрінеться із президентом США Джо Байденом.

Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів історії двосторонніх відносин між країнами.

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