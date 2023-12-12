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Украина хочет стать наблюдателем при Содружестве португалоязычных стран

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина подала заявку на получение статуса наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран. В организацию входят девять стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

"Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя при Содружестве португоловоговорящих стран", - рассказал министр. 

По его словам, общие ценности, которые основаны на уважении к Уставу ООН, дают инструменты для развития сотрудничества Украины со странами, которые входят в объединение. 

В МИД уточняют, что Союз португалоязычных стран - это международная организация, в состав которой входят страны, где португальский - официальный государственный язык: Ангола, Бразилия, Кабо-Верде, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор.

Украина при помощи статуса наблюдателя хочет наладить сотрудничество с вышеперечисленными странами в экономической, социальной и культурной сферах. 

Стоит заметить, что сейчас статус наблюдателя при Содружестве португалоязычных стран имеют 29 государств. 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Аргентину. Она стала первой страной Латинской Америки, в которую он приехал после начала полномасштабной войны с Россией. 

 

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МИД УкраиныДмитрий КулебаБразилияПортугалия