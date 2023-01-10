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Украина хочет расширения зерновой сделки: посол раскрыл детали

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Вторник 10 января 2023 22:17
Украина хочет расширения зерновой сделки: посол раскрыл детали Фото: посол Украины в Турции Василий Боднар (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Вопрос расширения соглашения о "зерновом коридоре" был поставлен еще перед завершением первого четырехмесячного периода. В частности, Украина хочет расширить условия сделки на несколько портов.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Нас интересует расширение портов, включение прежде всего портов Николаева и портов, которые возле него. А также, возможно позже, портов Херсона и портов, которые будут освобождены на других территориях Украины", - заявил он.

Посол заявил, что Украину также интересует расширение спектра продукции, которую можно вывозить.

"Начиная от масла, металла и другой продукции, которая традиционно шла на экспорт морским путем. Поэтому этот вопрос на повестке дня, идет непростой переговорный процесс, в основном за закрытыми дверями... Надеемся, что определенный прогресс увидим в этом году", - подчеркнул Боднар.

Напомним, в декабре из-за искусственной задержки регистрации на инспекцию со стороны России в проливе Босфор почти 100 судов стояли в очереди.

Кроме того, благодаря "зерновому соглашению" из украинских портов в течение нескольких последних месяцев вывезено более 15 млн тонн агропродукции.

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