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Україна хоче розпочати спільне виробництво зброї з Болгарією, - Зеленський

Київ, Понеділок 26 лютого 2024 15:27
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Україна хоче розпочати спільне виробництво зброї з Болгарією, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна зацікавлена у тому, щоб розпочати спільне оборонне виробництво з Болгарією. Таким чином наша країна зможе закрити свої потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Глава держави розповів, що в ході переговорів з Денковим поінформував його про ситуацію на фронті, головні потреби українських захисників, а також про наступні кроки нашої країни.

Зеленський подякував Болгарії за підтримку зусиль України у Чорному морі щодо розширення торгових каналів та відновлення судноплавства.

За словами президента, Київ домовився з Софією покращити українську логістику та інфраструктуру.

"Україна дуже зацікавлена в спільному (оборонному - ред.) виробництві з Болгарією. З іншими державами теж, але передусім з тими, хто має великий потенціал в оборонному секторі. На мою думку, це буде якісною кооперацією, тому що Болгарія зможе отримати і робочі місця, і гроші в свою економіку. А для України, я вважаю, ми закриємо ті дефіцитні потреби, які сьогодні маємо", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що співпрацювати з Болгарією хочуть не лише під час війни, а й після її завершення.

Президент зазначив, що Болгарія також допомагає встановлювати правду щодо військових злочинів росіян і готова приєднатися до роботи з притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії.

Спільне оборонне провадження

Нагадаємо, Україна зараз активно домовляється з іншими країнами про спільне оборонне виробництво.

Зокрема, нещодавно Україна та Бельгія підписали меморандум про спільне виробництво озброєнь.

Також німецьке оборонне підприємство Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже цього року. Там розпочнеться спільне виробництво озброєнь, а також проходитиме ремонт західної техніки.

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