Україна хоче розірвати угоду і два протоколи про вільну торгівлю з Білоруссю

Україна планує розірвати угоду і два протоколи з Білоруссю. Вони стосуються вільної торгівлі між двома країнами.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
Зазначається, що законопроектом пропонується припинити дію:
Мельничук повідомляє, що причиною цього є докорінна зміна обставин і вчинення РФ воєнної агресії проти України, її суверенітету і територіальної цілісності в міжнародно визнаних кордонах, причетність Республіки Білорусь до незаконного застосування сили проти України, зокрема починаючи з 24.02.2022 здійснення РФ воєнної агресії та резолюцію Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 02.03.2022 № ES-11/1 "Агресія проти України".
Кабмін уже вніс проєкт закону до Верховної ради під номером 0240.
У серпні Україна розірвала низку угод із Росією, Іраном, Білоруссю та Сирією.
Також наприкінці жовтня Президент Володимир Зеленський запропонував парламенту розірвати консульську угоду між Україною та РФ. Відповідний законопроєкт уже внесено до Верховної ради.
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