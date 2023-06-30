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Украина хочет показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО, - Зеленский

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Пятница 30 июня 2023 23:04
Украина хочет показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует показать определенные результаты на фронте перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью испанским СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTVE.

"Перед саммитом мы хотим показать результаты, но каждый километр стоит жизни", - отметил глава государства.

Президент отметил, что планы начала контрнаступления украинских защитников замедлились.

"Проливные дожди длятся долго, и это замедлило некоторые процессы", - объяснил Зеленский.

В связи с этим глава государства призвал союзников продолжить предоставлять Украине вооружение.

"Осенью мы начали контрнаступление, и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия пришла поздно", - рассказал он.

Поэтому, по словам Зеленского, украинским военным пришлось тогда остановиться, поскольку продвижение вперед означало бы потерю людей.

"Мы очень осторожны в этом отношении. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что пройдет два месяца и погибнут тысячи людей, или три месяца и погибнет меньше людей, конечно, я выберу последнее... Между временем и людьми самое важное - это люди", - отметил он.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала июня украинские военные продолжают активные действия на нескольких участках фронта. За несколько недель им удалось освободить от врага восемь населенных пунктов.

Продвижение наших защитников продолжается ежедневно, у них получается оттеснять оккупантов как на востоке, так и на юго-востоке.

Ранее Зеленский и сам признавал, что контрнаступление проходит медленнее, чем хотелось бы. Но глава государства отмечал, что активные действия ВСУ начинались так же и во время прошлогоднего контрнаступления.

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