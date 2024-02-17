Україна хоче переконати Китай взяти участь в саміті миру, - Bloomberg

За даними Bloomberg, Україна хоче, щоб глобальний саміт миру відбувся вже в березні 2024 року. Але дата, за словами джерел Bloomberg, скоріш за все зміститься на квітень або травень через проблеми з участю світових лідерів.

Прийняти саміт миру хоче Швейцарія. Її дипломати вже зв'язалися з колегами з Китаю та інших країн, щоб оцінити рівень їх інтересу. Поговорити про участь Китаю хоче і Кулеба зі своїм китайським колегою, але Ван І напередодні заявляв, що нинішні умови не підходять для проведення мирних переговорів.

Крім того, Китай разом з низкою інших країн хочуть, щоб участь в глобальному саміті миру взяла і Росія, але проти цього виступає Україна.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Нагадаємо, раніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь зробив антиукраїнську заяву в Радбезі ООН, закликавши США припинити постачання зброї в Україну.

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