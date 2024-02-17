Украина хочет убедить Китай принять участие в саммите мира, - Bloomberg

По данным Bloomberg Украина хочет, чтобы глобальный саммит мира состоялся уже в марте 2024 года. Но дата, по словам источников Bloomberg, скорее всего, сместится на апрель или май из-за проблем с участием мировых лидеров.

Принять саммит мира хочет Швейцария. Ее дипломаты уже связались с коллегами из Китая и других стран для оценки уровня их интереса. Поговорить об участии Китая хочет и Кулеба со своим китайским коллегой, но Ван I накануне заявлял, что нынешние условия не подходят для мирных переговоров.

Кроме того, Китай вместе с рядом других стран хотят, чтобы в глобальном саммите мира приняла и Россия, но против этого выступает Украина.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Напомним, ранее постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь сделал антиукраинское заявление в Совбезе ООН, призвав США прекратить поставки оружия в Украину.

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