Китай на Радбезі ООН закликав США припинити постачання зброї Україні

Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

"Деяким країнам варто негайно припинити підливати масло у вогонь і не підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти", - сказав Чжан Цзюнь на засіданні Радбезу ООН, присвяченому питанню України.

Така заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що представники Кремля зацікавлені в дипломатичному вирішенні конфлікту. Водночас Україна розраховує на додаткове фінансування з боку США.

За словами постійного представника Китаю в ООН, слід дотримуватися Мінської угоди, досягнутої у 2014 році.

"На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовано, а великомасштабні бойові дії спалахнули пізніше", - заявив він, додавши, що це питання заслуговує на увагу обох сторін конфлікту.

Чжан Цзюнь додав, що безпека однієї країни не повинна забезпечуватися коштом безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована шляхом посилення або навіть розширення військових угруповань.

Він також закликав НАТО "припинити погрози".

"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій у вирішенні суперечок і спільного напряму політичного врегулювання, замість тиску, наклепу та односторонніх санкцій, не кажучи вже про застосування сили", - зазначив постійний представник Китаю в ООН.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Нагадаємо, що Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння ухилянню від санкцій. Так, ще влітку американська розвідка заявляла, що КНР постачає Росії технології та обладнання.

Раніше в листопаді 2023 року Європарламент закликав посилити контроль та вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей Росії обходити обмежувальні заходи, введені країнами ЄС.