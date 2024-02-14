Китай на Радбезі ООН закликав США припинити постачання зброї Україні
Постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки повинні припинити постачання зброї в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
"Деяким країнам варто негайно припинити підливати масло у вогонь і не підривати дипломатичні зусилля міжнародної спільноти", - сказав Чжан Цзюнь на засіданні Радбезу ООН, присвяченому питанню України.
Така заява прозвучала на тлі повідомлень про те, що представники Кремля зацікавлені в дипломатичному вирішенні конфлікту. Водночас Україна розраховує на додаткове фінансування з боку США.
За словами постійного представника Китаю в ООН, слід дотримуватися Мінської угоди, досягнутої у 2014 році.
"На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовано, а великомасштабні бойові дії спалахнули пізніше", - заявив він, додавши, що це питання заслуговує на увагу обох сторін конфлікту.
Чжан Цзюнь додав, що безпека однієї країни не повинна забезпечуватися коштом безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована шляхом посилення або навіть розширення військових угруповань.
Він також закликав НАТО "припинити погрози".
"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій у вирішенні суперечок і спільного напряму політичного врегулювання, замість тиску, наклепу та односторонніх санкцій, не кажучи вже про застосування сили", - зазначив постійний представник Китаю в ООН.
Зв'язки Китаю та Росії
Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.
Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.
Нагадаємо, що Сполучені Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння ухилянню від санкцій. Так, ще влітку американська розвідка заявляла, що КНР постачає Росії технології та обладнання.
Раніше в листопаді 2023 року Європарламент закликав посилити контроль та вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей Росії обходити обмежувальні заходи, введені країнами ЄС.
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