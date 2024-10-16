Україна хоче отримати запрошення від НАТО, поки Байден ще у Білому домі, - посол

"Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом... Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", - сказала вона.

Як зазначає видання, президент України Володимир Зеленський останніми тижнями чітко дав зрозуміти, що він розглядає швидке запрошення до НАТО як частину плану перемоги.

За словами української дипломатки Галібаренко, запрошення в НАТО усуне "яблуко розбрату" між Україною та РФ. Москва використовувала потенційне членство України в НАТО, щоб виправдати війну. Україна своєю чергою наполягала на тому, що їй необхідно приєднатися до Альянсу, щоб захиститися від будь-якої майбутньої російської агресії.

"Якщо ми скажемо, що запрошення є, то для Російської Федерації це буде як остаточний вердикт - так і все, так що більше не можна піднімати ставки на цю тему", - додала посол.