Украина хочет получить приглашение от НАТО, пока Байден еще в Белом доме, - посол

Украина хочет получить приглашение на вступление в НАТО до того, как Джо Байден покинет пост президента США. Это могло бы стать политическим сигналом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины при НАТО Наталию Галибаренко, которую цитирует Reuters.
"Наша идея заключается в том, что предоставление Украине (приглашения) сейчас является политическим сигналом... Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации", - сказала она.
Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский в последние недели четко дал понять, что он рассматривает быстрое приглашение в НАТО как часть плана победы.
По словам украинской дипломатки Галибаренко, приглашение в НАТО устранит "яблоко раздора" между Украиной и РФ. Москва использовала потенциальное членство Украины в НАТО, чтобы оправдать войну. Украина в свою очередь настаивала на том, что ей необходимо присоединиться к Альянсу, чтобы защититься от любой будущей российской агрессии.
"Если мы скажем, что приглашение есть, то для Российской Федерации это будет как окончательный вердикт - так и все, так что больше нельзя поднимать ставки на эту тему", - добавила посол.
Напомним, что во время полномасштабной войны Украина продвинулась по вопросам вступления в НАТО и Европейский Союз.
Осенью 2022 года президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Украина ожидала четкого графика вступления в Альянс и призывала принять политическое решение о приглашении.
Пока такое решение не было принято. В НАТО неоднократно заявляли, что держат "дверь открытой" для Украины. При этом союзники намекают, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу до окончания войны.
Ранее Зеленский отметил, что по опросу Украины в НАТО - это часть плана победы.
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