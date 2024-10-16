Украина хочет получить приглашение от НАТО, пока Байден еще в Белом доме, - посол

"Наша идея заключается в том, что предоставление Украине (приглашения) сейчас является политическим сигналом... Мы искренне верим, что это может быть частью наследия нынешней американской администрации", - сказала она.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский в последние недели четко дал понять, что он рассматривает быстрое приглашение в НАТО как часть плана победы.

По словам украинской дипломатки Галибаренко, приглашение в НАТО устранит "яблоко раздора" между Украиной и РФ. Москва использовала потенциальное членство Украины в НАТО, чтобы оправдать войну. Украина в свою очередь настаивала на том, что ей необходимо присоединиться к Альянсу, чтобы защититься от любой будущей российской агрессии.

"Если мы скажем, что приглашение есть, то для Российской Федерации это будет как окончательный вердикт - так и все, так что больше нельзя поднимать ставки на эту тему", - добавила посол.