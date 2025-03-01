Україна хоче з Францією виробляти зброю на гроші з доходів від активів РФ

Як зазначається, заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч зі спецпредставником президента Франції з питань допомоги та відбудови України П’єром Ельброном. Сторони обговорили виробництво зброї.

Україна пропонує створити спільні підприємства з французькими оборонними компаніями відповідно до потреб. Міноборони запропонувало кілька проєктів, які можливо фінансувати за рахунок відсотків від заморожених активів РФ.

За словами заступника міністра оборони, критичними потребами України залишаються системи ППО та ПРО, ракети-перехоплювачі до наявних систем, важка бронетехніка та боєприпаси.

"Окрім інвестицій та розвитку виробництва, Україна зацікавлена й в купівлі готового озброєння. Потреби залишаються значними, ситуація на фронті динамічна, тому потребуємо швидких рішень", - зазначив Боєв.