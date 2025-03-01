Украина хочет с Францией производить оружие на деньги с доходов от активов РФ

Украина предлагает создать с Францией совместные производства вооружения. Для финансирования хотят использовать доходы с замороженных активов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Как отмечается, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном. Стороны обсудили производство оружия.
Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими оборонными компаниями в соответствии с потребностями. Минобороны предложило несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ.
По словам заместителя министра обороны, критическими потребностями Украины остаются системы ПВО и ПРО, ракеты-перехватчики к имеющимся системам, тяжелая бронетехника и боеприпасы.
"Кроме инвестиций и развития производства, Украина заинтересована и в покупке готового вооружения. Потребности остаются значительными, ситуация на фронте динамичная, поэтому нуждаемся в быстрых решениях", - отметил Боев.
Стоит отметить, что сейчас Франция является одним из ключевых партнеров Украины. Страна предоставляет украинской армии военную помощь, в частности, передала артиллерию, самолеты Mirage 2000, бронированные машины, боеприпасы, дальнобойные ракеты, средства ПВО и другое вооружение.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон первым предложил идею рассмотреть возможность размещения в Украине миротворческого контингента.
Также Франция поддерживает евроинтеграцию Украины и путь в НАТО. На днях Макрон посетил Вашингтон, где с президентом США Дональдом Трампом обсудили войну в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.