Украина хочет с Францией производить оружие на деньги с доходов от активов РФ

Как отмечается, заместитель министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном. Стороны обсудили производство оружия.

Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими оборонными компаниями в соответствии с потребностями. Минобороны предложило несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ.

По словам заместителя министра обороны, критическими потребностями Украины остаются системы ПВО и ПРО, ракеты-перехватчики к имеющимся системам, тяжелая бронетехника и боеприпасы.

"Кроме инвестиций и развития производства, Украина заинтересована и в покупке готового вооружения. Потребности остаются значительными, ситуация на фронте динамичная, поэтому нуждаемся в быстрых решениях", - отметил Боев.