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Україна – Грузія: прогноз на матч Ліги націй

Фото: Роман Яремчук ще не забивав у цьому розіграші Ліги націй (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України зустрінеться з національною командою Грузії у рамках четвертого сезону Ліги націй.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня в Познані. Поєдинок прийме Муніципальний стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Українська контора Favbet мінімальним фаворитом визначила команду Сергія Реброва. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з коефіцієнтом 2,24. Натомість на потенційний успіх кавказьких "хрестоносців" приймають ставки з кефом 3,45. Підсумкова нічия лише трохи вірогідніша з балом 3,35.

Шанувальники відкритого футболу зважать ідею поставити на результативну нічию (2:2) з привабливим коефіцієнтом 14,00. Тим часом мінімум дубль українського форварда Артема Довбика збільшить виграш у 13 разів.

Натомість австрійці з Bwin підготували загалом схожі цифри. На перемогу збірної України заклали кеф 2,15. На перемогу національної команди Грузії виставили коефіцієнт 3,40. Нічия запропонована з подібним балом 3,30.

Ризикована ставка на голи обох команд у кожному з таймів винагороджена перспективним коефіцієнтом 14,50. Варіант поставити на гол потенційного дебютанта Івана Калюжного з подальшою перемогою України принесе гравцям у 20 разів більше.

Команда Реброва розпочала турнір із двох поразок. Для збереження шансів на підвищення в класі "синьо-жовті" зобов'язані перемагати збірну Грузію. Кавказці стартували з двох перемог – розгрому Чехії (4:1) та мінімальної звитяги над Албанією.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України та Грузії перед Лігою націй.

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