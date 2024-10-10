RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина – Грузия: прогноз на матч Лиги наций

Фото: Роман Яремчук еще не забивал в этом розыгрыше Лиги наций (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины встретится с национальной командой Грузии в рамках четвёртого сезона Лиги наций.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани. Поединок примет Муниципальный стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Украинская контора Favbet минимальным фаворитом определила команду Сергея Реброва. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2,24. На потенциальный же успех кавказских "крестоносцев" принимают ставки с кэфом 3,45. Итоговая ничья лишь немного вероятнее с баллом 3,35.

Поклонники открытого футбола учтут идею поставить на результативную ничью (2:2) с привлекательным коэффициентом 14,00. Тем временем минимум дубль украинского форварда Артема Довбика увеличит выигрыш в 13 раз.

В свою очередь австрийцы из Bwin подготовили в целом похожие цифры. На победу сборной Украины заложили кэф 2,15. На победу национальной команды Грузии выставили коэффициент 3,40. Ничья предложена с подобным баллом 3,30.

Рискованная ставка на голы обеих команд в каждом из таймов вознаграждена перспективным коэффициентом 14,50. Вариант поставить на гол потенциального дебютанта Ивана Калюжного с последующей победой Украины принесет игрокам в 20 раз больше.

Команда Реброва начала турнир с двух поражений. Для сохранения шансов на повышение в классе "сине-желтые" обязаны побеждать сборную Грузию. Кавказцы стартовали с двух побед – разгрома Чехии (4:1) и минимального успеха с Албанией.

К слову, ранее вспомнили историю противостояний Украины и Грузии перед Лигой наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныЛига нацийБукмекер