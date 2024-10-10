Украина – Грузия: прогноз на матч Лиги наций

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в Познани. Поединок примет Муниципальный стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Украинская контора Favbet минимальным фаворитом определила команду Сергея Реброва. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2,24. На потенциальный же успех кавказских "крестоносцев" принимают ставки с кэфом 3,45. Итоговая ничья лишь немного вероятнее с баллом 3,35.

Поклонники открытого футбола учтут идею поставить на результативную ничью (2:2) с привлекательным коэффициентом 14,00. Тем временем минимум дубль украинского форварда Артема Довбика увеличит выигрыш в 13 раз.

В свою очередь австрийцы из Bwin подготовили в целом похожие цифры. На победу сборной Украины заложили кэф 2,15. На победу национальной команды Грузии выставили коэффициент 3,40. Ничья предложена с подобным баллом 3,30.

Рискованная ставка на голы обеих команд в каждом из таймов вознаграждена перспективным коэффициентом 14,50. Вариант поставить на гол потенциального дебютанта Ивана Калюжного с последующей победой Украины принесет игрокам в 20 раз больше.

Команда Реброва начала турнир с двух поражений. Для сохранения шансов на повышение в классе "сине-желтые" обязаны побеждать сборную Грузию. Кавказцы стартовали с двух побед – разгрома Чехии (4:1) и минимального успеха с Албанией.