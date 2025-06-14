"Сапсан" пішов у серію? Зеленський зробив заяву про українську балістику

"Ми дуже багато сьогодні провели нарад щодо ударів КАБами, дронами, оптоволокно тощо. І також ми проводили наради щодо ракет", - сказав він.

За його словами, позитивні випробування цієї зброї були проведені ще раніше, а зараз у центрі уваги - масштабування виробництва.

"Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості - я сказати не можу", - наголосив Зеленський, не розкриваючи деталей з міркувань безпеки.

Він також додав, що ракета “Сапсан” - не нова розробка, її випробування були успішно проведені ще до сьогоднішнього дня.

Що відомо про "Сапсан"

"Сапсан" - це українська оперативно-тактична балістична ракета, яку розробляє низка підприємств оборонної галузі.

Комплекс створюється для ураження важливих цілей на великій відстані - зокрема, командних пунктів, складів боєприпасів, техніки та аеродромів противника.