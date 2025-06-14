"Сапсан" пошел в серию? Зеленский сделал заявление об украинской баллистике

"Мы очень много сегодня провели совещаний по ударам КАБами, дронами, оптоволокно и тому подобное. И также мы проводили совещания по ракетам", - сказал он.

По его словам, положительные испытания этого оружия были проведены еще раньше, а сейчас в центре внимания - масштабирование производства.

"Сегодня идет разработка возможности массового производства баллистической ракеты. Когда, как, в каком количестве - я сказать не могу", - подчеркнул Зеленский, не раскрывая деталей из соображений безопасности.

Он также добавил, что ракета "Сапсан" - не новая разработка, ее испытания были успешно проведены еще до сегодняшнего дня.

Что известно о "Сапсане"

"Сапсан" - это украинская оперативно-тактическая баллистическая ракета, которую разрабатывает ряд предприятий оборонной отрасли.

Комплекс создается для поражения важных целей на большом расстоянии - в частности, командных пунктов, складов боеприпасов, техники и аэродромов противника.