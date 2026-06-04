Україна готується розширити права нацменшин: які зміни обговорюють з Угорщиною

Україна погодилася внести низку змін до закону про повну загальну середню освіту та розширити права національних меншин в освітній, громадській та культурній сферах.

Про це свідчить документ із викладом домовленостей між українською та угорською сторонами, про які 3 червня повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Згідно з документом, учні класів із навчанням мовами національних меншин зможуть використовувати рідну мову не тільки під час навчального процесу, а й під час інших форм спілкування між собою та з педагогами.

Зміни у сфері освіти

Заклади освіти, в яких діють класи або групи з навчанням мовою національної меншини, зможуть отримати статус школи нацменшини.

Для таких закладів передбачається можливість дублювання вивісок та іншої загальнодоступної інформації відповідною мовою. При цьому директор або його заступник повинні володіти мовою даної громади.

За запитом батьків документи про освіту зможуть оформлятися також мовою національної меншини. Для випускників, які навчалися такою мовою, завдання зовнішнього незалежного оцінювання дозволять перекладати, за винятком іспитів з української мови та історії України.

Одночасно Україна висловила готовність збільшити кількість предметів державною мовою в класах нацменшин, якщо таку ініціативу підтримають щонайменше дві третини батьків учнів.

У документі зазначається, що сторони загалом узгодили основні підходи та формулювання за 11 пунктами освітнього блоку.

Саме питання освіти протягом останніх років залишалися головним предметом розбіжностей між Києвом і Будапештом.

Які права можуть отримати нацменшини

Окремий розділ присвячений суспільно-політичним і культурним правам національних меншин.

Зокрема, місцеві органи влади в районах компактного проживання таких громад зможуть вимагати від співробітників знання відповідної мови або організовувати мовні курси.

Також передбачається можливість спілкування з органами місцевого самоврядування мовами меншин.

Документ закріплює обов'язкове проведення консультацій із представниками нацменшин щодо законопроєктів, які стосуються їхнього правового статусу.

Крім усного та письмового використання мови, пропонується надати право застосовувати її і в електронній формі.

Крім того, публічні заходи, організовані для представників нацменшин, зможуть проводитися їхніми мовами.

У населених пунктах із компактним проживанням таких громад допускається розміщення офіційних назв на будівлях органів місцевого самоврядування та комунальних установ двома мовами за рішенням місцевих рад.

Під час підготовки виборів агітаційні матеріали та роз'яснення порядку голосування планують дублювати мовами нацменшин.

На місцевих виборах у місцях їхнього традиційного проживання аналогічне правило може поширюватися і на тексти виборчих бюлетенів.

Також передбачено дублювання назв вулиць, площ, скверів та інших топонімів відповідними мовами.

Символіка національних меншин зможе використовуватися під час офіційних заходів за умови, що вона не буде візуально переважати над державною символікою України та не суперечитиме українському законодавству.