Україна готує звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM, - Мінекономіки

Український уряд працює над офіційним зверненням до Європейської комісії (ЄК) з проханням тимчасово відтермінувати застосування механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) до українських товарів. Він має запрацювати з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Міністерства економіки України на звернення "Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї".

Зокрема, Мінекономіки повідомило, що уважно розглянуло лист Асамблеї від 19 травня 2025 року щодо необхідності ініціювати процедуру звернення до Єврокомісії відповідно до пункту 7 статті 30 Регламенту(ЄС) 2023/956.

Ця норма передбачає можливість призупинення або змінення дії механізму CBAM для країн, які зазнали надзвичайних обставин - таких як війна чи масштабні руйнування.

"З огляду на триваючу повномасштабну військову збройну агресію рф проти України, безпрецедентно важкі умови функціонування промисловості, дефіцит енергоресурсів, руйнування, а також з урахуванням трансформаційних процесів, що відбуваються у зв’язку з підготовкою до майбутнього членства України в Європейському Союзі, представники Мінекономіки неодноразово порушували питання про відтермінування застосування вуглецевого збору до українських товарів під час зустрічей з представниками Генерального директорату Європейської комісії з питань оподаткування та митного союзу "TAXUD", - зазначив заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, наразі ведеться активна міжвідомча координація для формування офіційної урядової позиції та подання відповідного запиту до Єврокомісії.

"Наразі активно проводиться міжвідомча координація щодо направлення офіційного звернення до Європейської Комісії з проханням відтермінувати застосування вуглецевого збору для українських товарів, ураховуючи умови, передбачені пунктом 7 статті 30 Регламенту СВАМ" - вказали в Мінекономіки.