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Украина готовит обращение к Еврокомиссии относительно отсрочки CBAM, - Минэкономики

Среда 18 июня 2025 16:33
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Украина готовит обращение к Еврокомиссии относительно отсрочки CBAM, - Минэкономики Фото: заместитель министра экономики Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинское правительство работает над официальным обращением к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой временно отсрочить применение механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) к украинским товарам. Он должен заработать с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства экономики Украины на обращение "Всеукраинской Энергетической Ассамблеи".

В частности, Минэкономики сообщило, что внимательно рассмотрело письмо Ассамблеи от 19 мая 2025 года о необходимости инициировать процедуру обращения в Еврокомиссию в соответствии с пунктом 7 статьи 30 Регламента (ЕС) 2023/956.

Эта норма предусматривает возможность приостановления или изменения действия механизма CBAM для стран, подвергшихся чрезвычайным обстоятельствам - таким как война или масштабные разрушения.

"Учитывая продолжающуюся полномасштабную военную вооруженную агрессию РФ против Украины, беспрецедентно тяжелые условия функционирования промышленности, дефицит энергоресурсов, разрушения, а также с учетом трансформационных процессов, происходящих в связи с подготовкой к будущему членству Украины в Европейском Союзе, представители Минэкономики неоднократно поднимали вопрос об отсрочке применения углеродного сбора к украинским товарам во время встреч с представителями Генерального директората Европейской комиссии по вопросам налогообложения.

По его словам, сейчас ведется активная межведомственная координация для формирования официальной правительственной позиции и представления соответствующего запроса в Еврокомиссию.

"Сейчас активно проводится межведомственная координация по направлению официального обращения в Европейскую Комиссию с просьбой отсрочить применение углеродного сбора для украинских товаров, учитывая условия, предусмотренные пунктом 7 статьи 30 Регламента СВАМ", - указали в Минэкономики.

Что этому предшествовало

Ранее эксперты и отраслевые объединения неоднократно предупреждали о серьезной угрозе внедрения CBAM. В условиях полномасштабной войны, дефицита инвестиций, разрушения производственной и энергетической инфраструктуры, внедрение пошлины может привести к потере конкурентоспособности украинского экспорта, остановке производств и росту безработицы.

В частности, по словам руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрея Забловского, CBAM угрожает всей экономике Украины.

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