CBAM сильно поглибить кризу в українській економіці, - Забловський

Європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) загрожує усій економіці України. Він має запрацювати з 2026 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрія Забловського.

На його думку, Україна об’єктивно не повністю готова до запровадження CBAM, тому необхідно активізувати переговори з цього приводу.

"Більшість експертів в якості можливого ключового аргументу на переговорах з ЄК апелюють до ст. 30.7 Регламенту CBAM, що містить положення про форс-мажор для країн, які постраждали від непередбачуваних, виняткових і неспровокованих подій, що завдають серйозної шкоди їхній економічній і промисловій інфраструктурі", - зазначив Забловський.

За його підрахунками, у разі реалізації механізму без відтермінування чи винятків, втрати українського експорту протягом 2026-2030 років можуть сягнути 4,7 млрд доларів.

Інвестиційні втрати за той самий період становитимуть близько 2,7 млрд доларів. Українська економіка може не дорахуватись 6,4% ВВП, а скорочення робочих місць перевищить 116 тисяч.