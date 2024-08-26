Україна готує відповідь Росії на сьогоднішній масований обстріл, - Умєров

Масований обстріл України

Російські окупанти здійснили масовану повітряну атаку на Україну. 26 серпня ворог запустив десятки ракет і дронів по українській території. Через цей обстріл у кількох містах України виникли перебої з електропостачанням, що спричинило також відключення води.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні дронів "Шахед".

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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