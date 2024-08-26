Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел, - Умеров

Массированный обстрел Украины

Российские оккупанты осуществили массированную воздушную атаку на Украину. 26 августа враг запустил десятки ракет и дронов по украинской территории. Из-за этого обстрела в нескольких городах Украины возникли перебои с электроснабжением, что повлекло также отключение воды.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.