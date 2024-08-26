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Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина готовит ответ России на сегодняшний массированный обстрел, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Этой ночью Россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура", - заявил он. 

Министр подчеркнул, что это очередное доказательство необходимости для Украины иметь дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

"Украина готовит свои ответы. Оружие собственного производства", - подчеркнул Умеров. 

Массированный обстрел Украины

Российские оккупанты осуществили массированную воздушную атаку на Украину. 26 августа враг запустил десятки ракет и дронов по украинской территории. Из-за этого обстрела в нескольких городах Украины возникли перебои с электроснабжением, что повлекло также отключение воды.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни дронов "Шахед".

Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.

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