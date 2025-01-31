Україна готує перемовини з партнерами з Європи та США, - Зеленський

Україна готує перемовини з партнерами з Європи та США. Вони стануть черговим проявом сильних рішень у питанні миру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час вечірнього звернення.
"Сьогодні провів нараду з міжнародниками - з нашою командою уряду, Офісу. Ми готуємо важливі перемовини з європейцями і, звичайно, з командою Сполучених Штатів Америки", - розповів він.
На думку президента, такий формат важливий та необхідний.
"Нам уусім потрібні зустрічі, нам усім потрібен спільний погляд, нам усім потрібні сильні рішення заради надійного миру. Дуже потрібні!" - зазначив він.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна Росії проти України закінчиться в той момент, коли вдасться досягти справедливого миру. Українцям потрібно вистояти до кінця.
При цьому, як вважає глава держави, якщо президент США Дональд Трамп хоче змусити російського диктатора Володимира Путіна прийти до миру, у нього це вийде.
Додамо, що нещодавно Зеленський під час офіційного візиту до Польщі провів зустріч з Еммануелем Макроном. Сторони обговорили низку питань, зокрема подальшу підтримку України з боку Парижа.
Питання підтримки України стоїть зараз досить гостро з огляду на нещодавнє призупинення допомоги через USAID. Наразі вирішено, що ключові гуманітарні програми в Україні працюватимуть за внутрішні кошти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.