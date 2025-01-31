Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США, - Зеленский

Украина готовит переговоры с партнерами из Европы и США. Они станут очередным проявлением сильных решений в вопросе мира.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время вечернего обращения.
"Сегодня провел совещание с международниками - с нашей командой правительства, Офиса. Мы готовим важные переговоры с европейцами и, конечно, с командой Соединенных Штатов Америки", - рассказал он.
По мнению президента, такой формат важен и необходим.
"Нам всем нужны встречи, нам всем нужен общий взгляд, нам всем нужны сильные решения ради надежного мира. Очень нужны!" - отметил он.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира. Украинцам нужно выстоять до конца.
При этом как считает глава государства, если президент США Дональд Трамп хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прийти к миру, у него это получится.
Добавим, что недавно Зеленский во время официального визита в Польшу провел встречу с Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ряд вопросов, в частности дальнейшую поддержку Украины со стороны Парижа.
Вопрос поддержки Украины стоит сейчас достаточно остро, учитывая недавнюю приостановку помощи через USAID. На данный момент решено, что ключевые гуманитарные программы в Украине будут работать за внутренние средства.
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