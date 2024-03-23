Україна готує пенсійну реформу та зміни у допомозі для переселенців: Меморандум із МВФ

"Ми плануємо розробити всеосяжну концептуальну основу для вдосконалення пенсійної системи та розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови", - йдеться у документі.

При цьому будь-які запропоновані поправки до законодавства, які дозволять збільшити пенсійні витрати, мають супроводжуватися середньостроковим аналізом бюджетної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України, наголошується у документі.

Влада України має намір утриматися від:

запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;

збільшення допомоги;

змін, що призведуть до зниження встановленого законом пенсійного віку.

Механізми підтримки вразливих груп

Влада України працює над подальшим посиленням адресності та перевірки коштів допомоги вразливим групам населення. За підтримки Світового банку працюють над законопроектом, який закріплює різні види соціальних виплат.

Зокрема, ми вивчаємо варіанти об'єднання різних програм соціальної допомоги в єдиний пакет з урахуванням індивідуальних потреб, незалежно від статусу одержувача (наприклад, переселенець чи не переселенець). У цьому контексті ми також збільшили поріг доходу для участі у програмі гарантованого мінімального доходу на 10 %", - йдеться у меморандумі.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Пенсійна реформа

У квітні 2023 року до Верховної Ради внесено новий законопроект про пенсійну реформу керівництва фракції "Слуга народу". Він передбачає обов'язкову участь у системі пенсійного накопичувального забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь найманих працівників.

Однак, цей законопроект Рада не розглядала.