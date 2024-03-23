Украина готовит пенсионную реформу и изменения в помощи для переселенцев: Меморандум с МВФ

"Мы планируем разработать всеобъемлющую концептуальную основу для совершенствования пенсионной системы и рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", - говорится в документе.

При этом любые предлагаемые поправки в законодательство, которые позволят увеличить пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным анализом бюджетной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в поправках к бюджету Пенсионного фонда Украины, отмечается в документе.

Власти Украины намерены воздержаться от:

введения новых специальных пенсий или льгот;

увеличения пособий;

изменений, которые приведут к снижению установленного законом пенсионного возраста.

Механизмы поддержки уязвимых групп

Власти Украины работают над дальнейшим усилением адресности и проверки средств пособий уязвимым группам населения. При поддержке Всемирного банка работают над законопроектом, закрепляющим различные виды социальных выплат.

"В частности, мы изучаем варианты объединения различных программ социальной помощи в единый пакет с учетом индивидуальных потребностей, независимо от статуса получателя (например, переселенец или не переселенец). В этом контексте мы также увеличили порог дохода для участия в программе гарантированного минимального дохода на 10%", - говорится в меморандуме.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Пенсионная реформа

В апреле 2023 года в Верховную раду внесен новый законопроект о пенсионной реформе руководства фракции "Слуга народа". Он предусматривает обязательное участие в системе пенсионного накопительного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу наемных работников.

Однако этот законопроект Рада не рассматривала.