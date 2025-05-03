Україна готує нову зустріч радників з нацбезпеки: очікують на Рубіо

Зустріч на рівні радників з нацбезпеки стане продовженням останніх переговорів у Лондоні та Парижі минулого місяця.

"Я не готовий зараз назвати дату, оскільки в США відбулися деякі зміни", - сказав президент, маючи на увазі звільнення радника президента США Майка Волца.

Зеленський натякнув, що на зустрічі може бути присутній держсекретар США Марко Рубіо, оскільки він на нього поклали обов'язки Волца.

"Думаю, що напевно повноваження радника по нацбезпеці будуть зараз у міністра закордонних справ, Рубіо, і тому зустріч радників буде в цьому форматі. Тобто, ніхто не буде очікувати нового керівника, так мені здається. Те, що зараз в контакті: і вчора, і сьогодні, і позавчора, всі радники всіх країн, без Росії, Америка, Європа і Україна - це зараз відбувається", - сказав він.

Глава держави вважає, що Україна разом з Європою передала правильну позицію США, але росіяни відкинули її.

"Віткофф (спецпредставник президента США Дональда Трампа, - ред.) показав пропозиції, і, зрозуміло, пропозиції були не сприйняті росіянами. Думаю, що він був дуже здивований, тому що від обійм перших зустрічей і обідів, перших знайомств, я думаю, що він приходить у фазу, коли далі все буде гірше і гірше", - вважає президент.