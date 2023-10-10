Україна готує нову реструктуризацію зовнішнього боргу, - Reuters

Україна з'ясовує у великих інвесторів плани реструктуризації зовнішнього боргу на 20 млрд доларів та можливості залучення нового фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомили джерела агентства, останніми тижнями взаємодія активізувалася: урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца хотів отримати зворотний зв'язок від інвесторів.

Переговори з власниками облігацій мали розпочатися на початку наступного року. Однак побоювання з приводу того, що міжнародна підтримка України може слабшати, а також відсутність ознак швидкого закінчення війни надали нового імпульсу переговорам щодо боргів, повідомили джерела.

У серпні 2022 року власники облігацій домовилися про дворічне заморожування платежів. Більшість двосторонніх кредиторів України призупинили зобов'язання щодо погашення боргу до 2027 року.

Буца провів багато прямих зустрічей із кредиторами, повідомило на умовах анонімності одне джерело, знайоме з ходом дискусії. Джерело додало, що мета України полягає в тому, щоб якомога раніше вийти на ринки, щоб допомогти покращити доступ до фінансування, доки її програма Міжнародного валютного фонду розрахована до 2027 року.

Переговори мають неофіційний характер, і власникам облігацій ще належить сформувати комітет кредиторів, додали джерела.

У рамках чотирирічної кредитної програми МВФ на суму 15,6 млрд доларів, схваленої у квітні, фонд передбачав, що Київ має провести перегляд свого боргу, але не вказав термінів.

Від реструктуризації боргу до нових коштів

У рамках реструктуризації боргу Україна випустить нові облігації існуючим власникам після того, як будуть узгоджені збитки щодо існуючого боргу. Але, враховуючи ризик, притаманний кредитуванню країни, яка перебуває у стані війни, інвестори заявили, що вони надали б перевагу певній формі гарантії або підтримки з боку партнерів України, щоб вони погодилися на угоду.

За словами джерел, окрім випуску облігацій у рамках реструктуризації боргу Україна також повідомила інвесторам, що розглядає варіанти залучення нового додаткового фінансування.

Варіанти включають забезпечені та гарантовані структури, які можуть стати частиною рішення щодо реструктуризації та потенційно полегшити фінансування країни, повідомило третє джерело.

Вони можуть призвести до того, що міжнародні партнери України – як багатосторонні, так і окремі країни – нададуть заставу для нових облігацій, подібних до так званих облігацій Брейді, випущених країнами Латинської Америки наприкінці 1980-х років і забезпечених казначейськими облігаціями США.

Чи зможе Україна залучити нові кошти на ринках капіталу, неясно, оскільки програми МВФ зазвичай не передбачають, що країни можуть шукати непільгове фінансування під час перегляду боргу.

Ще невідомо, наскільки готові великі управляючі активами позичити Україні більше грошей, сказав джерело.