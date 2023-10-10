Украина готовит новую реструктуризацию внешнего долга, - Reuters

Украина выясняет у крупных инвесторов планы реструктуризации внешнего долга на 20 млрд долларов и возможности привлечения нового финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщили источники агентства, в последние недели взаимодействие активизировалось: правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца хотел получить обратную связь от инвесторов.

Переговоры с держателями облигаций должны были начаться в начале следующего года. Однако опасения по поводу того, что международная поддержка Украины может ослабевать, а также отсутствие признаков скорого окончания войны придали новый импульс переговорам по долгам, сообщили источники.

В августе 2022 года держатели облигаций договорились о двухлетнем замораживании платежей. Большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по погашению долга до 2027 года.

Буца провел много прямых встреч с кредиторами, сообщил на условиях анонимности один источник, знакомый с ходом дискуссии. Источник добавил, что цель Украины состоит в том, чтобы как можно раньше выйти на рынки, чтобы помочь улучшить доступ к финансированию, пока ее программа Международного валютного фонда рассчитана до 2027 года.

Переговоры носят неофициальный характер, и держателям облигаций еще предстоит сформировать комитет кредиторов, добавили источники.

В рамках четырехлетней кредитной программы МВФ на сумму 15,6 млрд долларов, одобренной в апреле, фонд предусматривал, что Киев должен провести пересмотр своего долга, но не указал сроки.

От реструктуризации долга к новым средствам

В рамках реструктуризации долга Украина выпустит новые облигации существующим держателям после того, как будут согласованы убытки по существующему долгу. Но, учитывая риск, присущий кредитованию страны, находящейся в состоянии войны, инвесторы заявили, что они предпочли бы некоторую форму гарантии или поддержки со стороны партнеров Украины, чтобы они согласились на сделку.

По словам источников, помимо выпуска облигаций в рамках реструктуризации долга Украина также сообщила инвесторам, что рассматривает варианты привлечения нового дополнительного финансирования.

Варианты включают в себя обеспеченные и гарантированные структуры, которые могут стать частью решения по реструктуризации и потенциально облегчить финансирование страны, сообщил третий источник.

Они могут привести к тому, что международные партнеры Украины – как многосторонние, так и отдельные страны - предоставят залог для новых облигаций, подобных так называемым облигациям Брейди, выпущенным странами Латинской Америки в конце 1980-х годов и обеспеченным казначейскими облигациями США.

Сможет ли Украина привлечь новые средства на рынках капитала, неясно, поскольку программы МВФ обычно не предусматривают, что страны могут искать нельготное финансирование во время пересмотра долга.

Еще неизвестно, насколько готовы крупные управляющие активами одолжить Украине больше денег, сказал источник.