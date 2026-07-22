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Україна готує лазерну зброю проти "Шахедів": у ЗСУ назвали строки

20:10 22.07.2026 Ср
1 хв
Нові засоби можуть з'явитися вже найближчими місяцями
aimg Марія Науменко
Фото: випробування лазерної системи протиповітряної оборони (Getty Images)

Україна продовжує розвивати проєкти зі створення лазерної зброї. Уже найближчими місяцями Сили оборони можуть отримати нові засоби, здатні збивати російські "Шахеди".

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву заступника головнокомандувача Збройних сил України, бригадного генерала Андрія Лебеденка під час брифінгу.

За словами Лебеденка, в Україні триває розвиток проєктів, пов'язаних із так званою "зброєю майбутнього". До цієї роботи залучені як підрозділи всередині ЗСУ, так і приватні українські підприємства.

"Вона вже сьогодні є. Є виробники і команди, всередині ЗСУ, і ззовні - приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю", - зазначив він.

Генерал додав, що українські розробки вже здатні знищувати FPV-дрони, а зараз триває робота над їхнім застосуванням для боротьби з російськими "Шахедами".

"Вона вже сьогодні вміє збивати FPV, вже працює сьогодні над "Шахедами". І це історія найближчих 2-3 місяців - в нас будуть такі самі засоби, які дозволять ще краще, ніж кулемети вражати засоби повітряного нападу", - заявив Лебеденко.

На початку липня колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні вже тестують лазерні системи протиповітряної оборони.

За його словами, розробки вже дали перші результати, однак деталі поки не розголошують.

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