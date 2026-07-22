Украина готовит лазерное оружие против "Шахедов": в ВСУ назвали сроки

По словам Лебеденко, в Украине продолжается развитие проектов, связанных с так называемым "оружием будущего". К этой работе привлечены как подразделения внутри ВСУ, так и частные предприятия.

"Она уже сегодня есть. Есть производители и команды, внутри ВСУ, и извне - частные предприятия, производящие лазерное оружие", - отметил он.

Генерал добавил, что украинские разработки уже способны уничтожать FPV-дроны, а сейчас идет работа над их применением для борьбы с российскими "Шахедами".

"Она уже сегодня умеет сбивать FPV, уже работает сегодня над "Шахедами". И это история ближайших 2-3 месяцев - у нас будут такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы поражать средства воздушного нападения", - заявил Лебеденко.