Україна "готує ґрунт" для майбутніх атак по Криму після отримання F-16, - ЗМІ

Стратегічний аналітик з Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс вважає, що Україна "готує ґрунт" для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16. Про це свідчать, на його думку, українські удари по півострову, особливо по російських наземних системах ППО.

"Крим вразливий. У росіян відносно обмежений простір для маневру на півострові. (Російському диктатору Володимиру, - ред.) Путіну є що втрачати як у політичному, так і у військовому плані. Тому якщо обмежена кількість винищувачів і може мати реальний вплив, то тільки тут - і над Чорним морем, яке стане повністю доступним, щойно буде вирішено питання з ППО в Криму", - заявив він.

Зі свого боку старший науковий співробітник програми "Європа, Росія і Євразія" Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марія Снєгова заявила, що Росія не може дозволити собі втратити Крим.

"Це дає Україні можливість використовувати загрозу статусу Криму як розмінну монету в майбутніх переговорах", - зазначила вона.

Водночас експертка з питань демократії Центру аналізу європейської політики Еліна Бекетова зазначила, що якщо Україна зможе відновити контроль над Чорним морем і повернути Крим - або просто чинити достатній тиск на ці території, щоб загрожувати Путіну, то "це означатиме кінець війни".